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أخبار محلية > شاهد.. فرقة سعودية تدمج “الدحة” الشمالية بالـ”هاكا” النيوزيلندية
24/04/2019   10:28 م

شاهد.. فرقة سعودية تدمج “الدحة” الشمالية بالـ”هاكا” النيوزيلندية

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نفذت فرقة سعودية للفنون الشعبية عرضاً دمجت فيه رقصة “الدحّة” الفلكلورية برقصة “الهاكا” النيوزيلندية التقليدية، ضمن مبادرة للمحبة والسلام.

وأوضح الإعلامي محمد الشقاء أن المبادرة من تنفيذ المخرج السعودي حمود الشمري، لافتاً إلى أن المقطع المتداول للرقصة مصوّر بكاميرا هاتف محمول، وسينشر لاحقا العمل المكتمل.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. فرقة سعودية تدمج “الدحة” الشمالية بالـ”هاكا” النيوزيلندية

أخبار محلية
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