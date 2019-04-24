شاهد.. فرقة سعودية تدمج “الدحة” الشمالية بالـ”هاكا” النيوزيلندية

نفذت فرقة سعودية للفنون الشعبية عرضاً دمجت فيه رقصة “الدحّة” الفلكلورية برقصة “الهاكا” النيوزيلندية التقليدية، ضمن مبادرة للمحبة والسلام.
وأوضح الإعلامي محمد الشقاء أن المبادرة من تنفيذ المخرج السعودي حمود الشمري، لافتاً إلى أن المقطع المتداول للرقصة مصوّر بكاميرا هاتف محمول، وسينشر لاحقا العمل المكتمل.
دمج الموروث الفني السعودي بالموروث الفني النيوزلندي فرقة نسيم الشمال للدحه في مبادرة محبة وسلام.. أخرجها: حمود عودة الشمري #الدحه_الهاكا_النيوزيلندية#نيوزلندا #NewZealandAttack@NewZelandTW #newzelanda pic.twitter.com/2fkIYXmQBH
— محمد الشقاء (@Alshega) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.