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أخبار محلية > مكة تسجل أعلى درجة حرارة.. توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً الخميس
24/04/2019   10:27 م

مكة تسجل أعلى درجة حرارة.. توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً الخميس

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لغد الخميس، تكون للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤيه الأفقية على الأجزاء الجنوبية والمرتفعات الجنوبية الغربية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 35 كلم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كلم/ساعة، وستسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة (39 درجة) مئوية، وأدنى درجة بطريف (10 درجات).وفق “أخبار 24”.

مكة تسجل أعلى درجة حرارة.. توقعات الأرصاد لحالة الطقس غداً الخميس

أخبار محلية
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