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اخبار رياضية > مصادر: عمر السومة يبلغ الأهلي برغبته في فسخ العقد.. وتنافس على ضمّه
24/04/2019   10:26 م

مصادر: عمر السومة يبلغ الأهلي برغبته في فسخ العقد.. وتنافس على ضمّه

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قالت مصادر، اليوم الأربعاء، إن مهاجم النادي الأهلي اللاعب السوري عمر السومة أبلغ الإدارة الأهلاوية برغبته في فسخ عقده، وذلك بعد تلقّى وكيل أعماله الكويتي عبدالله الجاسم عرضين جادين من ناديين خليجيين.

وأفاد الجاسم بحسب “اليوم” بأن العرضين مقدّمان من نادي إماراتي وهو “العين” وأحد الأندية القطرية، حيث أبديا استعدادهما لدفع قيمة الشرط الجزائي الذي يتجاوز 5 ملايين دولار نظير انتقال السومة لأحدهما في الموسم المقبل.

كما أكّد وكيل أعمال اللاعب المنتظر وصوله خلال ساعات لبحث الصفقة، على أن العين الإماراتي هو الأكثر اهتماماً بضم السومة بديلاً للسويدي “ماركوس بيرج” الذي ينتهي عقده منتصف أغسطس المقبل.

مصادر: عمر السومة يبلغ الأهلي برغبته في فسخ العقد.. وتنافس على ضمّه

اخبار رياضية
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