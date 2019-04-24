أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الأربعاء)، عن جدول أئمة الحرمين الشريفين في صلاتي التراويح والتهجد خلال شهر رمضان المبارك.
وبحسب الجدول المعتمد فإن أئمة المسجد الحرام في صلاة التراويح والتهجد، هم: الشيخ سعود الشريم والشيخ عبد الرحمن السديس، والشيخ عبد الله الجهني والشيخ ياسر الدوسري، والشيخ بندر بليلة والشيخ ماهر المعيقلي.
أما المسجد النبوي، فسيؤم المصلين فيه الشيخ عبدالله البعيجان والشيخ أحمد بن حميد، والشيخ خالد المهنا والشيخ صلاح البدير، والشيخ أحمد الحذيفي والشيخ عبدالمحسن القاسم.
وفق “أخبار 24”.