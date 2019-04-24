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أخبار الخرج > الأمير سعود بن جلوي يستقبل (ابن الخرج) الرحالة عبدالله زين الدين
24/04/2019   10:23 م

الأمير سعود بن جلوي يستقبل (ابن الخرج) الرحالة عبدالله زين الدين

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استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة بمكتبه اليوم ، الرحالة عبدالله زين الدين ، الذي يقوم برحلة على الدراجة الهوائية من منطقة تبوك إلى منطقة جازان ، مروراً بمحافظة جدة تحت عنوان ” سجل وأنقذ حياة “، بحضور مديرمكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة.
وأشاد سموه بهذه المبادرة التي ستسهم في نشر التوعية الصحية بين أفراد المجتمع ، متمنيا له التوفيق في رحلته.
فيما قدم زين العابدين ، شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها لهذه المبادرة ، ولسمو الأمير سعود بن جلوي ، على حفاوة الاستقبال والكلمات التشجيعية لمواصلة الرحلة وتحقيق الأهداف المنشودة.
يذكر أن هذه الرحلة تأتي تحت شعار السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية.

الأمير سعود بن جلوي يستقبل (ابن الخرج) الرحالة عبدالله زين الدين

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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