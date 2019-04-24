أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو لعبارة شهيرة قالها ولي العهد وهدد بها كل من يحاول المساس بأمن المملكة، وذلك تزامناً مع تنفيذ حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في عدد من الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف.
وتعود كلمة ولي العهد إلى جلسة نقاش جاءت على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد قبل نحو عامين، والتي قال فيها إن 70% من الشعب السعودي تحت سن الـ30، ولن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة، سوف ندمرهم اليوم، لأننا نريد أن نعيش حياة طبيعية تترجم مبادئ ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة.
وكانت وزارة الداخلية قد نفذت (أمس الثلاثاء)، حكم القتل تعزيراً وإقامة حد الحرابة في 37 مواطناً، في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وعسير؛ لإدانتهم بتشكيل خلايا إرهابية ومهاجمة مقار أمنية وقَتل عدد من رجال الأمن.
وفق “أخبار 24”.