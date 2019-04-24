بالفيديو.. كلمة خادم الحرمين الشريفين للدكتور نزار مدني بعد تكريمه

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده، وذلك خلال تكريم وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار مدني على جهوده طيلة فترة خدمته.
وقال خادم الحرمين الشريفين في كلمة قصيرة بعد تكريم الدكتور نزار مدني: “الـ يعمل الحمد لله عمل طيب لدولته وبلده، لازم أن يرى نفسه مكرم حتى في الأشياء المعنوية”.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد منح وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار بن عبيد مدني، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، تقديراً لجهوده وإسهاماته، ولما قدمه في خدمة وطنه بعد انتهاء فترة خدمته.حسب “أخبار 24”.
فيديو | #خادم_الحرمین_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يؤكد أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده.#قناة_السعودية pic.twitter.com/lsrT014955
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٤ أبريل ٢٠١٩