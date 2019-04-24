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أخبار محلية > بعد أن أثار وجوده الاستغراب.. مصادر توضح من أين جاء تمساح حوطة بني تميم
24/04/2019   7:11 م

بعد أن أثار وجوده الاستغراب.. مصادر توضح من أين جاء تمساح حوطة بني تميم

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كشفت مصادر أن التمساح الذي كان يتجول في إحدى طرقات محافظة حوطي بني تميم، جنوب منطقة الرياض، تمَّ فقدانه قبل عدة أيام خلال مهرجان لعروض الحيوانات في المحافظة.

وذكرت المصادر، وفقا لـ”عاجل”، أن التمساح فُقد خلال مهرجان كان يقدم عروضا للحيوانات، وأن أحد مسؤولي المهرجان أبلغ مركز الشرطة بالمحافظة عن فقدانه.

وأوضحت المصادر أن الشرطة كثفت عمليات البحث عن التمساح لكن دون جدوى، حتى وردهم بلاغ من قبل شبان شاهدوه بالقرب من أحد الشوارع العامة، حيث تمكّن رجال الأمن من الإمساك به وتسليمه لصاحبه في المهرجان.

وكان مقطع فيديو قد انتشر لتمساح يتجول بأحد شوارع حوطة بني تميم، ما أثار استغراب متداولي الفيديو، لأن المنطقة لا تُعتبر بيئة مناسبة لعيش التماسيح فيها.

بعد أن أثار وجوده الاستغراب.. مصادر توضح من أين جاء تمساح حوطة بني تميم

أخبار محلية
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