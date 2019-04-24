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أخبار محلية > مصادر: أغلب السياح السعوديين الموجودين في سريلانكا غادروا بالفعل
24/04/2019   7:10 م

مصادر: أغلب السياح السعوديين الموجودين في سريلانكا غادروا بالفعل

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أفادت مصادر بأن الملاحَين السعوديين ضحيتي انفجارات سريلانكا كانا يتناولان الإفطار في أحد الفنادق التي شهدت هجوما إرهابيا في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وذكرت المصادر، وفقا لـ “مكة” حسب بيان من السفارة السعودية في سريلانكا، أن الكابتن أحمد الجعفري والمضيف هاني عثمان، كانا يقيمان بأحد الفنادق في العاصمة لحين موعد رحلتهما التالية، وأنهما كانا يتناولان طعام الإفطار لحظة حدوث الانفجار بالفندق.

وأشارت المصادر إلى أن أغلب السياح السعوديين الموجودين في سريلانكا غادروا بالفعل، وعددهم نحو 90 سائحا، فيما تمت جدولة مغادرة 20 آخرين في رحلات حتى نهاية الأسبوع الحالي، في حين فضّل عدد قليل منهم عدم المغادرة.

وأهابت السفارة بالمواطنين المتواجدين توخي الحيطة والحذر، ونصحت بتأجيل السفر إلى سريلانكا حتى تنجلي الأحداث.

مصادر: أغلب السياح السعوديين الموجودين في سريلانكا غادروا بالفعل

أخبار محلية
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