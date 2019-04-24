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أخبار محلية > وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة حول العملية الإرهابية الفاشلة بالزلفي
24/04/2019   7:08 م

وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة حول العملية الإرهابية الفاشلة بالزلفي

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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، توجيهاً إلى كل الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة، حول العملية الإرهابية الفاشلة التي استهدفت مركز مباحث محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، والتي نتج عنها إصابة ثلاثة من رجال الأمن، ومقتل أربعة من الإرهابيين.

ودعا آل الشيخ الخطباء والأئمة والدعاة إلى فضح أعمال الإرهابيين ومخططاتهم التي تقوم على الإفساد في الأرض، والخروج على ولاة الأمر.وفق “أخبار 24”.

وشدد وزير الشؤون الإسلامية على ضرورة تبيان شناعة أعمالهم، وسفكهم للدماء المعصومة، وبيان حكم ما اقترفوه من جرائم.

وزير “الشؤون الإسلامية” يوجه بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة حول العملية الإرهابية الفاشلة بالزلفي

أخبار محلية
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