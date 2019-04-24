الاتحاد .. «النصر» بـ 100 ألف

رصدت إدارة نادي الاتحاد، مكافأة ضخمة للاعبين تبلغ 100 ألف ريال لكل لاعب حال بلوغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب النصر، في اللقاء الذي يجمعهما السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المضيئة”.
واقترب الاتحاد، من تأمين موقعه بين الكبار في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد سلسلة من الانتصارات استقرت به في المرتبة الـ 11 برصيد 31 نقطة، إذ إنه سيكون في حاجة إلى الفوز على الفتح، في جدة ضمن المرحلة الـ 29 حتى يتخلص بشكل نهائي عن شبح الهبوط. من جهة أخرى، انتهى موسم الثنائي زياد الصحفي والبرازيلي جوناس دي سوزا، بعد تعرض الأول لكسر إجهادي في الساق اليسرى سيغيب على إثره عن الملاعب لمدة شهر، بينما تعرض الثاني لتمزق في العضلة الخلفية اليسرى، ويحتاج إلى علاج تأهيلي يتجاوز حاجز الأربعة أسابيع.
ميدانيا، بدأ الاتحاد استعداداته الفعلية لمواجهة النصر، فور عودته بالتعادل 1/1 أمام منافسه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، حيث قاد المران المدرب التشيلي لويس سييرا، وبدأ باجتماع قال فيه “موسمنا لم ينته، لا بد أن نحافظ على لقب كأس الملك لأن الظفر به يعادل الفوز بالدوري، أنتم قادرون على ذلك”. وقسم سييرا، اللاعبين إلى مجموعتين الأولى احتوت الأسماء التي شاركت في لقاء لوكوموتيف طشقند، وتركزت على الاسترجاع، فيما أدى البقية تدريبا متكاملا، بينما انضم المهاجم الصربي بريجوفيتش، إلى زملائه بعد رحلة قصيرة إلى اليونان احتفل فيها مع ناديه السابق باوك بلقب الدوري اليوناني. يشار إلى أن سييرا، طلب من إدارة النادي توفير معسكر مغلق يسبق مواجهة النصر بيومين. من جانب آخر، أعلنت إدارة الاتحاد، أنه “بناء على موافقة الهيئة العامة للرياضة، قررت الإدارة طرح تذاكر مدرجات المنصة الذهبية للعائلات في مواجهة النصر، ويمكن حجز المقاعد عبر موقع مكاني للأفراد والعائلات”.وفق “الإقتصادية”.