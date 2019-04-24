60 يوماً على الفترة الحرة.. وأولوية سالم للعرض الأعلى

يدخل الدولي سالم الدوسري، نجم الهلال، بعد شهرين الفترة الحرة من عقده الحالي مع الهلال والذي ينتهي بنهاية السنة الميلادية.
وكان الهلال قد مدد للدوسري في وقت سابق مدة 6 أشهر، تمثل الفترة التي تمت إعارته فيها إلى فياريال الإسباني قبيل المونديال الروسي.
وبحسب مصادر لـ”المواطن” فقد أجَّل الدوسري كل المفاوضات الهلالية لتجديد عقده حتى نهاية الموسم الحالي، مُفضلاً انتظار العرض الأعلى نهاية الموسم والتحكم مع وكيل أعماله في سير المفاوضات، رغم الحرص الهلالي على مناقشة مفاوضات التجديد قبيل دخول اللاعب في الفترة الحرة.
وأشارت المصادر إلى أن الدوسري سينظر في العرض المالي الأعلى، مفضلاً أن يمتد العقد لمدة 4 مواسم بحسب مصادر “المواطن”.
ونقلت تقارير صحفية رغبة النصر في الحصول على توقيع سالم الدوسري في الصيف المقبل أثناء دخوله الفترة الحرة.