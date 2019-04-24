عنبر يكافئ لاعبي الأهلي بـ5 أيام راحة

كافأ يوسف عنبر مدرب فريق الأهلي لاعبي فريقه بمنحهم راحه لمدة 5 أيام بعد المجهود الكبير الذي قدموه أمام فريق برسبوليس الإيراني في اللقاء الذي جمعهم أول من أمس في دبي، وتوجوه بالانتصار بهدفين مقابل هدف قبل العودة مجددا إلى التدريبات يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة السد القطري الاثنين بعد المقبل الموافق السادس من شهر مايو (أيار) المقبل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لفرق المجموعة في دوري أبطال آسيا.
وأشاد المدرب الوطني يوسف عنبر مدرب فريق الأهلي بأداء لاعبيه أمام فريق برسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، والذي انتصر فيه الأهلي بهدفين مقابل هدف وأنعش آماله في التأهل عن المجموعة وقال عقب المباراة: «اللاعبون قدموا أداء عاليا وانضباطا تكتيكيا طوال زمن اللقاء، خصوصا أننا نواجه فريقا قويا ومتمرسا فهو متصدر الدوري الإيراني ووصيف النسخة الماضية من البطولة القارية ويضم في صفوفه عددا من اللاعبين أصحاب الخبرة الكبيرة، إلا أننا نجحنا في تحييد مصادر قوته وفرض أسلوبنا عليه خلال اللقاء».وفق “الشرق الأوسط”.
وأضاف عنبر: «درسنا الخصم بشكل جيد قبل المواجهة ووضعنا النهج الفني المطلوب للمباراة ونجح اللاعبون في تنفيذ المطلوب منهم داخل الملعب وسط قتالية على النتيجة وأداء عال حتى تحقق الانتصار المهم الذي اعتبره يضاهي تحقيق ست نقاط كما ذكرت قبل اللقاء وأعادنا لدائرة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة الصعبة والتي تضم فرقا قوية وعلى مستوى عال من الإمكانيات الفنية». واحتفل اللاعبون في فريق الأهلي والأجهزة الإدارية والفنية باللاعب عمر السومة مهاجم الفريق الكروي بعد أن أصبح الهداف التاريخي لنادي الأهلي في دوري أبطال آسيا برصيد 15 هدفا بعد تسجيله للهدفين اللذين انتصر بهما فريقه على برسبوليس الإيراني أول من أمس، كاسرا الرقم السابق المسجل باسم لاعب فريق الأهلي السابق البرازيلي فيكتور سيموس الذي نجح في تسجيل 14 هدفا طوال مشاركاته مع الفريق في البطولة القارية.
من جهة ثانية، وصل أمس إلى جدة اللاعب جوزيف دي سوزا لاعب المحور البرازيلي في صفوف فريق الأهلي قادما من بلاده بعد أن استكمل برنامجه العلاجي والتأهيلي الذي خضع له بعد إجرائه لجراحة في عضلات البطن في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي وبات اللاعب جاهزا للمشاركة في التدريبات.
يذكر أن اللاعب جوزيف دي سوزا لا يستطيع المشاركة مع فريقه الأهلي خلال المتبقي من مباريات هذا الموسم لاستبعاده من قائمة الفريق المعتمدة منذ فترة الانتقالات الشتوية؛ بسبب حاجته لفترة طويلة من العلاج والتأهيل للإصابة التي كان يشكو منها في عضلات البطن، مما جعل الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب الأهلي السابق يفضل قيد لاعب الوسط الإسباني مانويل خوزيه خواردو، الذي فضلت إدارة النادي التنازل عن عقده لأحد الأندية الصينية الذي طلب خدماته.