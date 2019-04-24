عقب فوز الهلال الآسيوي.. ملفي: أيعقل عدم وجود تكتيك “إضاعة الوقت بالاستحواذ”؟!‎

علق الإعلامي خلف ملفي عقب الفوز على الاستقلال الإيراني، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.
وكتب “ملفي” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أثمن فوز ومواصلة الصدارة (٩ نقاط)”.
وتابع: “ألف مبروك (المعيوف)، جهد كبير من اللاعبين وأداء متوازن، مع استغراب تقدم الشهراني آخر عشر دقائق في ظل النقص وأهمية المحافظة على هدف جيوفينكو الجميل!”.وفق “المرصد”.
واختتم قائلاً: ” أيعقل عدم وجود تكتيك “إضاعة الوقت بالاستحواذ؟!”.
أثمن فوز ومواصلة الصدارة (٩ نقاط).
ألف مبروك.#المعيوف 👍👍
جهد كبير من اللاعبين وأداء متوازن، مع استغراب تقدم #الشهراني آخر عشر دقائق في ظل النقص وأهمية المحافظة على هدف #جوفينكو الجميل!
أيعقل عدم وجود تكتيك “إضاعة الوقت بالاستحواذ”؟!
#الهلال_الاستقلال #دوري_أبطال_آسيا2019
— خلف ملفي (@khalafmelfi) April 23, 2019