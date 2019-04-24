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اخبار رياضية > الهلال يفقد العابد والبريك وجوفينكو أمام العين
24/04/2019   1:22 م

الهلال يفقد العابد والبريك وجوفينكو أمام العين

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تأكد غياب الثلاثي سبيستيان جيوفينكو ومحمد البريك ونواف العابد، لاعبي فريق الهلال، عن مواجهة العين الإماراتي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويغيب البريك وجيوفينكو عن المباراة بسبب تراكم البطاقات، بينما تعرض العابد للطرد خلال مواجهة استقلال طهران الإيراني، في رابع جولات دور المجموعات من البطولة الآسيوية.

واقتنص الهلال فوزا غاليا بهدف لجيوفينكو أمام استقلال طهران الإيراني، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، وبات على أعتاب التأهل إلى دور الستة عشر.وفق “الرياضية”.

ويستضيف الهلال نظيره العين يوم 6 مايو المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، علما بأن الفريق حسم مباراة الدور الأول خارج أرضه بالفوز 1-0.

الهلال يفقد العابد والبريك وجوفينكو أمام العين

اخبار رياضية
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