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اخبار رياضية > أول تعليق لـ”الدوسري” بعد الفوز على الاستقلال الإيراني
24/04/2019   1:21 م

أول تعليق لـ”الدوسري” بعد الفوز على الاستقلال الإيراني

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علق سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال، عقب الفوز على الاستقلال الإيراني، في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وكتب “الدوسري” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “الحمد لله ،، مبروك يازعماء”.

والجدير بالذكر أن الهلال واصل صدارته لمجموعته الثالثة بالفوز على الاستقلال الإيراني بهدف الإيطالي سباستيان جوفينكو، ليرتفع الهلال بنقاطه إلى 9 نقاط ويقترب من التأهل، وفاز مدافعه الأسترالي دجيننيك بنجومية المباراة.وفق “المرصد”.

 

أول تعليق لـ”الدوسري” بعد الفوز على الاستقلال الإيراني

اخبار رياضية
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