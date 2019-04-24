منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار بن عبيد مدني، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، تقديراً لجهوده وإسهاماته ولما قدمه في خدمة وطنه بعد انتهاء فترة خدمته.
وقد نوه خادم الحرمين الشريفين خلال استقباله لمدني في قصر اليمامة في الرياض، بما بذله من جهود طيلة خدمته، مؤكداً أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده.
بدوره، رفع الدكتور نزار مدني بهذه المناسبة خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على ما حظي به من تقدير وتكريم، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين نظير حرصهما الدائم على كل ما من شأنه رفعة الوطن والمواطن.