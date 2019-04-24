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أخبار محلية > وزير المالية يعلن موافقة مجلس الوزراء على ترخيص جديد لبنك أجنبي
24/04/2019   1:17 م

وزير المالية يعلن موافقة مجلس الوزراء على ترخيص جديد لبنك أجنبي

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أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن مجلس الوزراء وافق في جلسته هذا الأسبوع على ترخيص جديد لبنك أجنبي وهو بنك كريدي سويس.

وذكر الجدعان خلال كلمته في مؤتمر القطاع المالي، أن المؤشرات تؤكد ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي ليبلغ 2.1% في عام 2018، مقارنة بـ1.3% في 2017.

وأضاف أن سياسة المملكة أسهمت في خفض عجز الميزانية وتنويع الإيرادات، وفي نفس الوقت طبقت جملة من التدابير التحفيزية والمساندة للاقتصاد ورفع كفاءة الانفاق الحكومي، مما خفض عجز الميزانية الى 5.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018.وفق “أخبار 24”.

وزير المالية يعلن موافقة مجلس الوزراء على ترخيص جديد لبنك أجنبي

أخبار محلية
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