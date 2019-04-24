أجرى الإعلامي خالد العقيلي، مقدم برنامج “تم” على قناة “السعودية الأولى”، تفاوضاً على الهواء مع إحدى سمسارات العاملات المنزليات المخالفات لنظام العمل والإقامة؛ وذلك خلال مناقشته لقضية هروب الخادمات خلال شهر رمضان.
وأوهم العقيلي السمسارة بحاجته لخادمة بشكل عاجل لخدمة والدته، وأنه طلب قدوم عاملة لكنها ستصل بعد 3 أشهر، وردت السمسارة التي بدا من لهجتها أنها من جنسية غير عربية، بأن راتب الخادمة خلال شهر رمضان يبلغ 3 آلاف ريال و2000 ريال في غير أيام رمضان.
وأوضحت أن كل خادمة ستصل إلى منزل مَن يطلبها عن طريق سائق تابع لهم، وهناك رسوم 200 ريال عمولة بالإضافة إلى 50 ريالاُ تدفع للسائق، وكشفت أن الكثير من العاملات اللاتي لديهن لا يملكن إقامات وبعضهن لا يملكن أيضاً جوازات سفر.وفق “أخبار 24”.
وأكد خالد العقيلي في نهاية مكالمته أنهم سيزودون الجهات المعنية برقم هاتف السمسارة وكذلك نسخة من المكالمة؛ ليتسنى لهم الوصول إليها وإيقافها.
فيديو | خالد العقيلي عبر برنامج #تم وعلى الهواء مباشرةً يتفاوض مع سمسارة خادمات غير نظاميات.@TammTalkShow #تم_والعمالة_المنزلية_في_رمضان pic.twitter.com/I6RJ5B2Vdt
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٣ أبريل ٢٠١٩