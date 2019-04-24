بالفيديو.. الشاب مالك محلات البطاطس بمكة يروي تجربته.. وكيف واجه عبارات الإحباط

تحدث الشاب السعودي أحمد الوافي (30 عاماً) الذي امتلك سلسلة محلات في مكة المكرمة باسم “حمادة بطاطس”، عن مشواره حتى أصبح لديه عمله الخاص، وكيف واجه عبارات الإحباط التي كان يسمعها من بعض أقرانه من الشباب.
وقال الوافي في لقاء له مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه كان يحلم منذ زمن أن يكون له عمله الخاص، ومنذ المرحلة الثانوية كان يعمل في المواسم في شهر رمضان وموسم الحج، وبدأ في الاعتماد على نفسه وهو صغير.
وأضاف أنه بعد تخرجه في الثانوية التحق بكلية الاتصالات في جدة وكان يتردد باستمرار على مطعم بطاطس بجوار الكلية يديره أحد الوافدين، ثم عمل معه وكان يطهو البطاطس بنفسه واستفاد منه كثيراً واكتسب خبرة لا بأس بها.
وأوضح أنه تمكن من ادخار مبلغ جيد من عمله الموسمي وافتتح مطعمه الخاص في مكة، ثم ترك دراسته في جدة وانتسب لقسم التاريخ بجامعة أم القرى لأنه لم يستطع أن يوفق بين العمل في مكة والدراسة في جدة، وأصبح على بعد سنة واحدة من إتمام دراسته الجامعية.
وأشار الوافي إلى أنه خلال عمله في مطعمه كان يسمع عبارات محبطة من بعض الشباب الذين أنكروا عليه مباشرته العمل بنفسه دون الاستعانة بعمالة، لكنه كان لديه قناعة بما يفعله وأن الشاب لا بد أن يمتلك تجارته الخاصة.وفق “أخبار 24”.
وبيّن أنه تمكّن بعد فترة من افتتاح فرعه الثاني ثم الثالث من سلسلة المطاعم التي يمتلكها، وأي فرع كان يفتتحه كان يعمل به فترة لا تقل عن 6 أشهر.
ولفت الوافي إلى أنه تمكن بفضل الله من افتتاح فرعه التاسع في الشرائع قبل أيام، وحالياً يمر على جميع الفروع ويجلس في كل فرع ما بين نصف ساعة إلى ساعة يقوم خلالها بالعمل بنفسه.
تجربة نجاح.. شاب سعودي يتحول من طاهي لمالك سلسلة مطاعم
أحمد الوافي يروي لـ #برنامج_ياهلا تجربة نجاحه في الأعمال بعد توقفه عن الدراسة#خليجيةpic.twitter.com/vnK5idNXmP
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ٢٣ أبريل ٢٠١٩