“الأرصاد” تحذر من رياح مثيرة للغبار والأتربة على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة

أصدر الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد عدة تنبيهات متقدمة، عن تعرّض مناطق لنشاط في الرياح السطحية يؤدي لإثارة الغبار والأتربة التي تحدّ من الرؤية الأفقية.
وأوضحت الهيئة أن الحالة ستشمل منطقة الرياض وتحديداً مدن وادي الدواسر والأفلاج والسليل والأجزاء المجاورة لها؛ حيث ستستمر حتى السابعة من مساء اليوم (الأربعاء)، فيما ستبدأ الحالة على مدن الرياض والخرج ورماح وحريملاء من التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً.
وستشمل الحالة مدن المدينة وينبع ومهد الذهب والحناكية والعلا وبدر والأجزاء المجاورة بمنطقة المدينة المنورة، وكذلك مدن الأحساء وبقيق والنعيرية وحفر الباطن والأجزاء المجاورة بالمنطقة الشرقية، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السابعة مساءً.وفق “أخبار 24”.
وفي منطقة نجران ستتعرض مدن نجران وشرورة وحبونا وبدر الجنوب ويدمة والأجزاء المجاورة، لرؤية غير جيدة؛ بسبب العوالق والأتربة المثارة، تستمر حتى الرابعة من عصر اليوم.
فيما تشهد أجزاء من منطقة مكة المكرمة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الغبار والأتربة المثارة حتى التاسعة صباحاً، وتشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم والكامل ورابغ وخليص وعسفان وذهبان والأجزاء المجاورة.