أكد رئيس هيئة الترفيه ومالك نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ، أن فريقه هو الذي سيحدد هوية بطل الدوري المصري هذا الموسم، مشيراً إلى أنه يتوقع أن الأهلي سيكون هو المتوّج بالبطولة.
وأبدى تركي آل الشيخ في مداخلة لبرنامج “ستاد مصر” على قناة “أون سبورت”، سعادته من تمكن فريق بيراميدز من هزيمة قطبي الكرة المصرية في 5 أيام، مؤكداً أن بيراميدز هو الذي بيده تحديد هوية البطل.
وأوضح أنه يتوقع أن تستمر المنافسة على لقب الدوري حتى الأسبوع الأخير، وأن الأهلي سيكون هو البطل والزمالك وصيفاً وبيراميدز ثالثاً، مبيناً أن فريقه سيركز على المشاركة في بطولة إفريقية الموسم المقبل وليس الفوز بلقب الدوري.
وفق “أخبار 24”.