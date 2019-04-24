نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > الأميرة ريما بنت بندر تزور مجلس الشورى برفقة سفراء المملكة المعينين حديثاً
24/04/2019   8:24 ص

الأميرة ريما بنت بندر تزور مجلس الشورى برفقة سفراء المملكة المعينين حديثاً

+ = -
989

زارت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأمير ريما بنت بندر بن سلطان، مقر مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) برفقة عدد من السفراء المعينين حديثاً لدى عدد من الدول، وكان في استقبالهم رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

ونشرت الأميرة ريما عبر حسابها في “تويتر” صورة جمعتها برئيس مجلس الشورى وزملائها السفراء، موضحة بأنه جرى خلال الزيارة الاطّلاع على مهام المجلس والتأكيد على أهمية دوره، معبّرة عن فخرها بتمثيل السيدات نسبة 20 % من أعضاء المجلس.

يذكر أن السفراء المعينين حديثاً قد أدّوا القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي بقصر اليمامة في الرياض.

وفق “أخبار 24”.

الأميرة ريما بنت بندر تزور مجلس الشورى برفقة سفراء المملكة المعينين حديثاً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885039878.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.