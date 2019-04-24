لقطات تظهر جزءاً من ماضي وحاضر المملكة والتغيرات التي تشهدها

نشرت وزارة الخارجية اليوم (الثلاثاء) مقطع فيديو تظهر من خلاله لقطات مصورة لبعض التغيرات التي شهدتها المملكة.
وأظهر الفيديو لحظات مضت على المملكة نحو تحقيق التنمية والتطور التي حصلت في الطرقات والمدارس، كما أوضح التغيرات الاقتصادية بالمشاريع الهائلة.
وأكدت الوزارة في تعليقها على المقطع أن المواطن السعودي هو المحرك الرئيسي للتنمية وأداتها الفعالة.
المواطن السعودي المحرك الرئيس للتنمية وأداتها الفعالة 🇸🇦#تنمية_سعوديةpic.twitter.com/RWjOE35N6F
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 23, 2019
وفق “أخبار 24”.