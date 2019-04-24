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أخبار محلية > لقطات تظهر جزءاً من ماضي وحاضر المملكة والتغيرات التي تشهدها
24/04/2019   8:24 ص

لقطات تظهر جزءاً من ماضي وحاضر المملكة والتغيرات التي تشهدها

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نشرت وزارة الخارجية اليوم (الثلاثاء) مقطع فيديو تظهر من خلاله لقطات مصورة لبعض التغيرات التي شهدتها المملكة.

وأظهر الفيديو لحظات مضت على المملكة نحو تحقيق التنمية والتطور التي حصلت في الطرقات والمدارس، كما أوضح التغيرات الاقتصادية بالمشاريع الهائلة.

وأكدت الوزارة في تعليقها على المقطع أن المواطن السعودي هو المحرك الرئيسي للتنمية وأداتها الفعالة.

وفق “أخبار 24”.

لقطات تظهر جزءاً من ماضي وحاضر المملكة والتغيرات التي تشهدها

أخبار محلية
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