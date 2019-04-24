كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن وجود مفاوضات بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ومسؤولين سعوديين، لاستضافة المملكة لبطولة كأس السوبر الإسباني لمدة 6 سنوات مقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بدأت أمس (الثلاثاء)، وفي حال نجاح ذلك فإن البداية ستكون في النسخة المقبلة للبطولة التي ستقام في شهر يناير من عام 2020 المقبل.
وأجرى الاتحاد الإسباني تغييراً على نظام بطولة السوبر التي كانت تقام بين بطلي الدوري وكأس ملك إسبانيا بمباراتي ذهاب وإياب، وأصبحت بنظام دورة رباعية تقام بداية كل عام ولن تقتصر فقط على بطلي الدوري والكأس.
يذكر أن الهيئة العامة للرياضة السعودية قد وقعت عقداً مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاستضافة المملكة لبطولة السوبر الإيطالي لمدة 3 مواسم، وبدأت خلال العام الجاري باستضافة مباراة يوفنتوس وميلان، والتي حسمها اليوفي بهدف نظيف.
وفق “أخبار 24”.