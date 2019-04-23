الهلال يتصدّر مجموعته بعد فوزه على الاستقلال الإيراني

تصدّر فريق الهلال مجموعته في دوري أبطال آسيا، اليوم الثلاثاء، بعد تحقيقه نصراً ثميناً على فريق الاستقلال الإيراني بهدف دون رد، سجله لاعبه “جيوفينكو” في الدقيقة 51 من عمر المباراة.
وشهد اللقاء طرد اللاعب نواف العابد في الدقيقة 52 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب “محمد بن زايد” في أبوظبي، وبهذه النتيجة يتصدّر الهلال برصيد 9 نقاط، بعد فوزه في 3 مباريات وخسارته مباراة واحدة.
ويلتقي الاستقلال مع الدحيل في طهران والهلال مع العين في الرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة، حيث يتأهّل الحاصلان على المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الـ16.وفق “أخبار 24”.