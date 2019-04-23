“مدخلي” يعلّق على المطالبة بعزل “الانضباط”.. ويتوقّع لـ”التعاون” دوراً مفصلياً في حسم الدوري

علّق رئيس نادي حطين “فيصل مدخلي”، اليوم الثلاثاء، على تصويت الأندية السعودية ضد لجنة الانضباط، حيث أكّد أن السبب في المطالبة بعزلها هو حجم الغرامات الهائلة الذي كبّل الأندية مع ضعف الموارد وقلة الإمكانات.
وأوضح مدخلي أن اللجنة فرضت غرامات بنحو 100 ألف ريال على أندية لم تتجاوز ميزانياتها خلال الموسم الجاري 800 ألف ريال، بسبب اشتباكات بين لاعبي الفرق السنية.
من جانبه، أكّد رئيس نادي ضمك “صالح أبو نخاع” أن رؤساء الأندية عانوا كثيراً بسبب اللجنة وقراراتها غير المبررة، وذلك ما دفعهم إلى الاحتكام للجمعية العمومية.وفق “أخبار 24”.
وعلى صعيد آخر، توقّع مدخلي أن تكون كلمة الفصل في الدوري لفريق التعاون بتعطيله الهلال، الأمر الذي يصب في مصلحة النصر ويقرّبه من الفوز باللقب.