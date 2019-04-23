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اخبار رياضية > بالفيديو .. النصر يتقدم للمركز الثاني بفوزه على الزوراء العراقي بهدفين مقابل هدف
23/04/2019   11:19 م

بالفيديو .. النصر يتقدم للمركز الثاني بفوزه على الزوراء العراقي بهدفين مقابل هدف

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فاز الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر بهدفين مقابل هدف، خارج ملعبه على الزوراء العراقي اليوم على استاد كربلاء الدولي في العراق، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

تقدم الزوراء في الشوط الأول عبر هدف علاء عباس في الدقيقة 30، قبل أن يرد النصر بهدفين عن طريق يحيى الشهري بالدقيقة 56 والبديل نواف الفرشان بالدقيقة 98.

وفي المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة تغلب ذوباهان الإيراني على الوصل الإماراتي، ليتصدر ذوباهان ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، مقابل 6 نقاط للنصر الثاني و4 للزوراء و3 للوصل.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو .. النصر يتقدم للمركز الثاني بفوزه على الزوراء العراقي بهدفين مقابل هدف

اخبار رياضية
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