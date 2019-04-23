لاعب الهلال السابق ينتقد زوران والعابد ويصف المعيوف بالأفضل عربياً

أعرب نجم نادي الهلال السابق، فيصل أبو ثنين، عن سعادته الغامرة بتحقيق الهلال للفوز على الاستقلال الإيراني، مؤكدا أن الحارس عبدالله المعيوف هو أفضل حارس حاليا في الوطن العربي.
وحقق الهلال الفوز على الاستقلال الإيراني بهدف دون رد عن طريق الإيطالي جيوفينكو، وذلك ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وعقب نهاية اللقاء، قال أبوثنين عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “الف مبروك للزعيم الفوز والتأهل عن مجموعته .. رغم الظروف والتغييرات الكبيرة الي يجريها زوران إلا أن روح الهلال ونجمه الكبير عبدالله المعيوف يقودان الفريق للتأهل وطي صفحة الفريق الآسيوية حتى حين.. طريقة جديدة وتهور العابد وهبوط مستوى جوميز كادت تعصف بالفريق.. المعيوف أفضل حارس عربي”.وفق “أخبار 24”.