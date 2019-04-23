عامر عبدالله: الهلال تحدى الظروف الصعبة.. والنصر وجد ضالته في آسيا‎

وجه المعلق الإماراتي، عامر عبدالله، التهنئة إلى ناديي الهلال والنصر عقب فوزهما في دوري أبطال آسيا على الاستقلال الإيراني والزوراء العراقي، ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات.
وحقق الهلال الفوز على الاستقلال الإيراني بهدف دون رد عن طريق الإيطالي جيوفينكو، وذلك ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.
وعلق عامر عبدالله على فوز الهلال بقوله: “الهلال يضع قدماً في دور 16.. انتصر على على الاستقلال بهدف رائع من جيوفينكو ليؤكد كل مرة ان الهلال يتحدى الظروف الصعبة.. مبروك لكل الزعماء”.وفق “أخبار 24”.
وحول فوز النصر على الزوراء 2 ـ 1 مع إراحة الأساسيين والأجانب، قال المعلق الإماراتي: “العالمي بالصف الثاني ينتصر في ملعب كربلاء الجميل ويخطف المركز الثاني .. النصر وجد ضالته في آسيا باللعب دائما بالصف الثاني .. مبروك لكل العالميين”.