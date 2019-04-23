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اخبار رياضية > تعليق الشمراني عقب فوز النصر والهلال في دوري أبطال آسيا!
23/04/2019   11:16 م

تعليق الشمراني عقب فوز النصر والهلال في دوري أبطال آسيا!

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علق الكاتب والناقد الرياضي أحمد الشمراني عقب فوز الهلال والنصر اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا.

وكتب الشمراني عبر حسابه الرسمي على تويتر” آلف مبروووووك ياعالمي، النصر بـ ( من حضر)……!!!

وأضاف ” صدارة وتأهل وبقي جولتين……!! من يفعلها غير الهلال……!! تتعدد الألقاب والزعيم واحد…..!!

يذكر أن النصر فاز على الزوراء العراقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا والتي احتضنها ملعب مدينة كربلاء الرياضية بالعراق.وفق “المرصد”.

وفي المباراة الثانية فاز الهلال على الاستقلال الإيراني بهدف دون رد للاعب جوفينكو ،في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، من مسابقة بطولة دوري أبطال آسيا.

 

تعليق الشمراني عقب فوز النصر والهلال في دوري أبطال آسيا!

اخبار رياضية
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