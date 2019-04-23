اجتمع عدد من أفراد الطواقم الجوية التابعة للخطوط السعودية في صالة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، لاستقبال جثامين زميليهم المتوفيين في تفجيرات سريلانكا.
وكانت الخطوط السعودية قد نعت اليوم (الثلاثاء) الملاحين مدير المقصورة أحمد جعفري والمضيف هاني عثمان بعدما تم التأكد من وفاتهما، بعد إجراء تحاليل “DNA” لأقاربهما والتأكد من تطابقها مع المتوفيين.
وشهدت العاصمة السريلانكية كولومبو سلسلة تفجيرات متزامنة الأحد، استهدفت فنادق وكنائس أسفرت عن مقتَل 321 شخصاً وإصابة أكثر من 500 شخص، من بينهم 35 أجنبياً.
وفق “أخبار 24”.