تنفيذ حكم القتـل قصاصاً في جانيين قتـلا مواطناً بجازان

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتـل قصـاصاً في جانيين قتلا مواطناً بمنطقة جازان.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها إن الجانيين علي صغير محمد، وعلي علي محمد عبدالله (يمنيا الجنسية) أقدما على قتـل المواطن علي بن مفرح بن أحمد هروبي، بضربه على رأسه.
وأوضحت أن سلطات الأمن كانت ألقت القبض على الجانيين، وأحيلا للتحقيق والمحاكمة، وحُكم عليهما بالقتـل قصاصاً، وتأجل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القصر من ورثة القتيل رشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص.
وأبانت أنه الحكم أُيد من مرجعه ثم ألحِق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأُيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأُيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، ونُفذ الحكم بحقهما اليوم الثلاثاء بمدينة جيزان في منطقة جازان .