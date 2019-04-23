المخاض يداهم طالبة داخل قاعة الاختبار بالطائف .. ومدير التعليم يتفاعل مع الموقف

داهمت آلام مخاض الولادة، اليوم (الثلاثاء)، طالبة بالصف الثالث الثانوي بوسط الحوية- شمالي الطائف، داخل قاعة الاختبار من اليوم الأول من الاختبارات النهائية.
وتم نقل الطالبة إلي مستشفى القوات المسلحة بالهدا، وفقاً لـ”سبق”، وتقديم العناية الطبية اللازمة لها في مثل هذه الحالات، ومنع الأطباء مغادرتها المستشفى حفاظاً على سلامتها وسلامة المولود.
من جانبه تفاعل مدير تعليم الطائف الدكتور “طلال اللهيبي” مع موقف الطالبة، ووجّه الشؤون التعليمية بتشكيل لجنة لإجراء الاختبارات لها بالمستشفى بعد تقرير الأطباء بمنع خروجها.
وأشاد زوج الطالبة، الذي يشارك في “عاصفة الحزم”، ووالدها رجل الأمن، بموقف مدير تعليم بالطائف، ووجهوا له وللمدرسة الشكر والتقدير على حسن تعاملهم مع الواقعة.