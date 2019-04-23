رئيس الفيصلي: ناديان كبيران طلبا شراء عقد الشمراني

كشف رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج عن تلقي ناديه عدة عروض من أندية من بينها الهلال والاتحاد لضم المدافع الأيسر للفريق الأول حمدان الشمراني في الموسم المقبل، مشيراً إلى أن العروض لم تأخذ الطابع الرسمي حتى الآن.
وأضاف المدلج: «في الفيصلي نضع سقفا ماليا لكل لاعب ومن ضمنهم حمدان الشمراني لمن يرغب في ضمه سواء بالإعارة أو شراء العقد، ولن نفصح عن المبلغ، وعلى الأندية الراغبة في اللاعب دفع المبلغ الذي نطالب به».
وعن لاعب الفريق سلطان مندش أكد المدلج أنه اجتمع باللاعب وذكر له أنه لم يوقع لأي ناد حتى اللحظة، مشيراً إلى أنهم في إدارة الفيصلي أخطأوا في عدم التوقيع مع اللاعب لأكثر من موسم، مرجحاً أنهم سيفتقدونه في حال عدم توصلهم معه لصيغة اتفاق تبقيه في الفيصلي، منوهاً بأنهم في البداية لم يكونوا مقتنعين بأداء اللاعب مندش وتقديمه لمستويات لافتة ومميزة.وفق “الشرق الأوسط”.
وكشف رئيس نادي الفيصلي عن طلب إدارة نادي الاتحاد خدمات اللاعب البرازيلي روجيرو في الفترة الشتوية، منوها بأنه لضيق الوقت وإصرار المدرب على بقاء اللاعب تم التمسك به، مشيراً إلى أنه في الفترة الحالية لم يتواصل أحد بشأنه.
وبين المدلج أنهم مارسوا حقهم كأعضاء في الجمعية العمومية بالنقاش والرفض لبعض الأسماء المطروحة للجان وهذا شيء جيد، مبدياً تطلعه لاتحاد قدم أفضل في الفترة المقبلة.