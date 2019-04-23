«الجوهرة المشعة» تحتضن هلال القدس

تقرر أن يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” في جدة، مباريات فريق هلال القدس الفلسطيني ضمن مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بسبب رفض خوض فريقي النجمة اللبناني والجيش السوري مبارياتهما في البطولة على أرض الفريق الفلسطيني، حيث أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن جدة ستستضيف مباراة هلال القدس والجيش السوري المقررة في الـ30 من نيسان (أبريل) الجاري، مباراتي الذهاب والإياب بين هلال القدس مع النجمة اللبناني في الثالث والسادس من أيار (مايو) المقبل.
وأعلن الاتحاد الآسيوي أمس إقامة المباريات الثلاث على أرض محايدة بعد إصرار الناديين السوري واللبناني عدم اللعب في القدس لأسباب سياسية. وكشف بدر مكي، المشرف الرياضي على فريق هلال القدس، عن تلقي اتحاد بلاده لكرة القدم قرار الاتحاد الآسيوي بنقل المباريات إلى جدة، وقال “قرارنا باللعب خارج فلسطين يتناغم مع رؤية اتحاد كرة القدم الفلسطيني، برئاسة جبريل الرجوب، فالخلاف كان في وجهات النظر وليس رياضيا، فقد طلب هلال القدس اللعب على أرضه حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص، وتم اختيار جدة بناء على مقترح من الأشقاء في الاتحاد السعودي”.وفق “الاقتصادية”.
ويتصدر الجيش ترتيب المجموعة برصيد ثماني نقاط من أربع مباريات، متقدما بفارق نقطة على الوحدات الذي خاض أيضا أربع مباريات، ويحتل هلال القدس المركز الثالث بنقطة واحدة من مباراتين أمام النجمة الذي خاض مباراتين تلقى فيهما خسارتين ولم يجمع في رصيده بعد أي نقطة.