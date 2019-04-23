الاتحاد يعلن رسمياً إصابة الصحفي وجوناس ويؤكد تغيبهما عن مواجهة النصر

أكد نادي الاتحاد، أن لاعبيه زياد الصحفي والبرازيلي جوناس دي سوزا لن يشاركا مع الفريق في مباراته القادمة، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام النصر، لتعرضهما للإصابة.
وكان البرازيلي جوناس تعرض لتمزق في العضلة الخلفية اليسرى، لذلك فهو بحاجة للعلاج لمدة لا تقل عن شهر، فيما تعرض الصحفي لإصابة بكسر إجهادي في الساق اليسرى، ما يغيبه عن الملاعب لنحو 3 أشهر تقريباً.
يذكر أن تغيب هذين اللاعبين الأساسيين من المشاركة مع الاتحاد في هذا التوقيت والدوري قارب على نهايته والفريق مهدد بشبح الهبوط، يعد أمراً مزعجاً للنادي ومدربه التشيلي لويس سييرا.وفق “أخبار 24”.