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اخبار رياضية > مسؤول نصراوي يبارك لجماهير الأهلي الفوز.. ويتغزل في “السومة” و”العويس”
23/04/2019   1:30 م

مسؤول نصراوي يبارك لجماهير الأهلي الفوز.. ويتغزل في “السومة” و”العويس”

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بارك مدير المركز الإعلامي لنادي النصر عبدالله بن زنان للجماهير الأهلاوية؛ بسبب فوز فريقهم أمام بيرسبوليس الإيراني أمس (الإثنين)، ضمن الجولة الرابعة لدوري المجموعات لأبطال آسيا، مبدياً إعجابه بأداء المهاجم عمر السومة والحارس محمد العويس.

وقال زنان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عقب المباراة: “ألف مبروك للملكي وجماهيره ومبروك للوطن، الأهلي قدم مباراة جيدة قياساً بظروف تغيير الجهاز الفني”.

وأضاف: “عمر السومة مختلف واختلافه “إبداع”، والعويس “نجم” فوق العادة والاعتياديين”.

وقاد المهاجم عمر السومة الأهلي للفوز على بيرسبوليس الإيراني بنتيجة 2 – 1، بتسجيله هدفي فريقه؛ ليرتفع رصيد الأهلي إلى 6 نقاط في المركز الثاني.وفق “أخبار 24”.

 

مسؤول نصراوي يبارك لجماهير الأهلي الفوز.. ويتغزل في “السومة” و”العويس”

اخبار رياضية
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