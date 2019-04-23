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اخبار رياضية > السماري يهنئ الجماهير الأهلاوية بالفوز أمام بيرسبوليس.. ويؤكد “الأهلي أكبر من الألقاب”!
23/04/2019   1:28 م

السماري يهنئ الجماهير الأهلاوية بالفوز أمام بيرسبوليس.. ويؤكد “الأهلي أكبر من الألقاب”!

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هنئ الكاتب والناقد الرياضي عبد الرحمن السماري جماهير النادي الأهلي عقب فوز فريقهم أمام بيرسبوليس الإيراني ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي أنتهت بفوز الأهلي 2-1.

وكتب السماري عقب حسابه الرسمي على تويتر” أقول للمدرج الراقي ولمحبي النادي الراقي ولرموز قلعة الكؤوس، ألف مبروك الفوز المستحق”.

وأضاف” لعلم ( البعض ) مع احترامي لهم أقول : الأهلي أكبر من الألقاب ، الأهلي يفخر ويفاخر ببطولاته وبإنجازاته وبتاريخه وبرموزه وبمدرجه ،الراقي وليس بألقاب قروبات ومدرجات وتقبلوا محب صادق للكيان الأهلي وليس محباً للأشخاص و ( العشيات ) والتطبيلات وشكراً”.وفق “المرصد”.

السماري يهنئ الجماهير الأهلاوية بالفوز أمام بيرسبوليس.. ويؤكد “الأهلي أكبر من الألقاب”!

اخبار رياضية
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