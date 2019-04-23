السماري يهنئ الجماهير الأهلاوية بالفوز أمام بيرسبوليس.. ويؤكد “الأهلي أكبر من الألقاب”!

هنئ الكاتب والناقد الرياضي عبد الرحمن السماري جماهير النادي الأهلي عقب فوز فريقهم أمام بيرسبوليس الإيراني ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي أنتهت بفوز الأهلي 2-1.
وكتب السماري عقب حسابه الرسمي على تويتر” أقول للمدرج الراقي ولمحبي النادي الراقي ولرموز قلعة الكؤوس، ألف مبروك الفوز المستحق”.
وأضاف” لعلم ( البعض ) مع احترامي لهم أقول : الأهلي أكبر من الألقاب ، الأهلي يفخر ويفاخر ببطولاته وبإنجازاته وبتاريخه وبرموزه وبمدرجه ،الراقي وليس بألقاب قروبات ومدرجات وتقبلوا محب صادق للكيان الأهلي وليس محباً للأشخاص و ( العشيات ) والتطبيلات وشكراً”.وفق “المرصد”.