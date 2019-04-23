«شيفيلد ابن مساعد» على أعتاب «البريميرليج»

بات فريق نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، والذي يمتلكه الأمير عبد الله بن مساعد، قريباً من الصعود إلى الدوري الممتاز، حيث يحتاج إلى 3 نقاط من مباراتين لتأكيد صعوده إلى ” البريميرليج “.
وسيواجه شيفيلد الذي يمتلك 82 نقطة في مباراتيه المتبقيتين إيبسويتش تاون صاحب المركزالأخير وستوك في المركز الـ16 من دروي الدرجة الأولى.
وكتب الأمير عبدالله في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : الحمدلله رب العالمين ، فارق 3 نقاط و 11 هدف و باقي مباراتين للوصول إلى البريميرليغ ، اللهم تمم ، لم نصل بعد”.
ويملك الأمير عبدالله بن مساعد نصف أسهم شيفيلد النادي الملقب بـ “النِصال” (The Blades)، وذلك لإشتهار المدينة عالمياً بصناعة الحديد، ويلعب مبارياته التي يستضيفها على ملعب برامول لين، أقدم ملعب كرة قدم يستخدم حتى الآن ويسع لأكثر من 32 الف متفرج.وفق “أخبار 24”.
وتشير سجلات النادي الإنجليزي العريق إلى نيله لقب الدوري الممتاز بمسماه القديم في عام 1898 بعد أن حل وصيفاً قبلها بعام وكرر نيل المركز الثاني في عام 1900.
كما توج شيفيد بأربعة ألقاب لمسابقة كأس انجلترا آخرها عام 1925 الى جانب نيل الوصافة مرتين، وشهد عام 2003 الوصول لنصف النهائي.
ويعود أخر عهد شيفيلد باللعب في “البريمير ليج” إلى موسم 2006 -2007.