“الخطوط السعودية” تؤكد مقتَل ملاحين سعوديين في تفجيرات سريلانكا

أكدت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية وفاة ملاحين بالشركة إثر تفجيرات سريلانكا، حيث كانا يقيمان في أحد الفنادق التي تم استهدافها.
ونعى مدير عام الشركة صالح الجاسر في رسالة داخلية لموظفي الشركة اليوم (الثلاثاء) الملاحين مدير المقصورة أحمد جعفري والمضيف هاني عثمان بعدما تم التأكد من وفاتهما.
وذكر الجاسر أن أحمد جعفري أمضى 25 عاما في الخدمة مع الشركة كان خلالها مثالاً للتفاني والإخلاص وحاز ثقة رؤسائه، فيما التحق زميله هاني عثمان بالعمل قبل عامين وكان مثالاً للشاب المؤهل المتقد حماساً لأداء وظيفته على الوجه الأمثل.
وكانت الشركة قد أعلنت فقد الاتصال باثنين من ملاحيها عقب التفجيرات، فيما صرح سفير المملكة لدى سريلانكا عبدالناصر الحارثي أن أقارب الملاحين المفقودين وصلا إلى كولومبو لإجراء تحاليل “DNA” والتأكد من تطابقها مع عدد من المتوفين.وفق “أخبار 24”.
وشهدت العاصمة السريلانكية كولومبو سلسلة تفجيرات متزامنة الأحد، استهدفت فنادق وكنائس أسفرت عن مقتَل 321 شخصاً وإصابة أكثر من 500 شخص، من بينهم 35 أجنبياً.