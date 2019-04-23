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أخبار محلية > المملكة ترحب بإعلان “الخارجية الأمريكية” بشأن العقوبات المفروضة على النفط الإيراني
23/04/2019   1:23 م

المملكة ترحب بإعلان “الخارجية الأمريكية” بشأن العقوبات المفروضة على النفط الإيراني

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عبر وزير الخارجية إبراهيم العساف عن ترحيب المملكة بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

وأعرب العساف عن دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار، ورعايته للإرهاب حول العالم، حيث دأب النظام الإيراني على استخدام موارد الدولة الإيرانية لتمويل هذه السياسات الخطيرة دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي.

وشدد على ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.وفق “أخبار 24”.

وأكد العساف على ما ورد في تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من تأكيد المملكة، مجدداً، على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن، وأن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والسعي لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.

المملكة ترحب بإعلان “الخارجية الأمريكية” بشأن العقوبات المفروضة على النفط الإيراني

أخبار محلية
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