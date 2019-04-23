افتُتح في منطقة قصر الحكم بمدينة الرياض صباح اليوم (الثلاثاء) مشروع “قيصرية الكتاب” بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، تزامنا مع اليوم العالمي للكتاب الذي يوافق 23 إبريل من كل عام.
وصرح نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالكريم الزيد أن الاحتفالية تتضمن جلستين ثقافيتين الأولى بعنوان “صناعة الثقافة السعودية وفق رؤية 2030 ” والثانية بعنوان “دور مؤسسات المجتمع في صناعة الثقافة والإنتاج المعرفي” بمشاركة نخبة من المثقفين والمختصين، لمناقشة الوضع الثقافي في المملكة بما يحقق الأهداف التنموية والثقافية وما يعكس دور المملكة الثقافي محلياً وعالمياً.
ويعد مشروع قيصرية الكتاب بمثابة ساحة ثقافية للرياض، وصُمم ليحتضن أنشطة ثقافية لجميع فئات المجتمع، ويتضمن 14 موقعًا للمكتبات، وموقعين لمقاهي القراءة، وأماكن مخصصة للجلوس والقراءة، إضافةً إلى لقاءات القراءة العامة.
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود يشرف فعالية #اليوم_العالمي_للكتاب_وحقوق_المؤلف وافتتاح #قيصرية_الكتاب pic.twitter.com/N5xoPfT4vN
— مكتبة الملك عبدالعزيز العامة (@KAPLibrary) ٢٣ أبريل ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.