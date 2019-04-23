نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “جامعة الإمام” تفتح باب التقديم على وظائف تعليمية بالمعاهد العلمية
23/04/2019   1:21 م

“جامعة الإمام” تفتح باب التقديم على وظائف تعليمية بالمعاهد العلمية

+ = -
625

بدأت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اعتباراً من اليوم الثلاثاء 18 شعبان 1440هـ، في استقبال الطلبات إلكترونيا، على الوظائف التعليمية الشاغرة في المعاهد العلمية “رجال”.

وأعلنت الجامعة أن استقبال طلبات التقديم على الوظائف التعليمية الشاغرة بالمعاهد العلمية للرجال عبر بوابتها الإلكترونية سيكون مستمرا حتى يوم الخميس القادم 20 شعبان 1440هـ.

واشترطت الجامعة، أن يكون المتقدم حاصلاً على البكالوريوس النظام الكلي، وألا يكون مضى على تخرجه أكثر من 5 سنوات، وأن يجتاز اختبار كفايات المعلمين في التخصص الكلي بما لا يقل عن 50% من المركز الوطني للقياس، وألا يكون مضى على اجتيازه اختبار كفايات المعلمين أكثر من 3 سنوات.وفق “أخبار 24”.

كما اشترطت ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً، وألا يتجاوز عمره 30 عاماً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي ستجرى لمن انطبقت عليهم الشروط من المتقدمين، وأن تتحقق فيه شروط شغل الوظيفة الموضحة أمام كل تخصص وفقاً للإعلان.

“جامعة الإمام” تفتح باب التقديم على وظائف تعليمية بالمعاهد العلمية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885039729.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.