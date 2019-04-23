هل توجد أفضلية بين حجامتي الرأس والظهر؟ أخصائية توضح

قالت أخصائية علاج طبيعي إنه لا توجد أفضلية بين حجامة الرأس وحجامة الظهر، لافتة إلى أن لكل طريقة فيهما مشاكل محددة تعالجها.
وأوضحت الأخصائية أسماء ضياء، وفقاً لـ “عكاظ”، أن حجامة الرأس تستخدم في علاج مشاكل الدماغ، كالصداع بأنواعه وخلل الغدة النخامية واضطراب كهرباء المخ والأرق والوسواس والهلوسة وكثرة النعاس وتساقط الشعر، إضافة إلى ضعف الذاكرة وضعف التركيز.
وبيّنت ضياء أن حجامة الظهر تستخدم في علاج مشاكل الجزء النصفي من الجسم، كالإمساك والكلى والمثانة والقولون والرحم والدوالي والعقم وتنميل ألم الساقين، محذرة من الخضوع لهذا النوع من الحجامة في حال انخفاض ضغط الدم.
ونوهت إلى عدم إجراء الحجامة عند أشخاص غير متخصصين، ممن يمارسون طرقاً عشوائية، وليس لديهم تصريح لممارسة هذا النشاط.