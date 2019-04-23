علق المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ على المري، على سؤال بشأن أن مَن يصلي في الفنادق المطلة على الحرم يؤجر بأجر مَن يصلي في الحرم نفسه؟.
وقال الشيخ المري في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الفنادق المطلة على الحرم إذا لم يكن بينها وبينه طرق مسلوكة أو اتصلت بها الصفوف، فلا حرج من الصلاة خلف إمام الحرم وللمصلي نفس أجر من يصلي في الحرم نفسه.
وأضاف أنه إذا كان الفندق بعيداً أو بينه وبين الحرم طرق مسلوكة، فيرى بعض العلماء عدم جواز الصلاة مع إمام الحرم إلا إذا اتصلت الصفوف، مبيناً أنه لا يجوز للرجل أن يصلي مع إمام الحرم في غرفته بمفرده، ولكن يجب أن يصلي معه أحد.وفق “أخبار 24”.
#يستفتونك مع الشيخ علي بن صالح المري
حكم الصلاة في الفنادق المطلة على الحرم ؟ https://t.co/GGVgCwqABupic.twitter.com/gjMqsFaO9g
— قناة الرسالة (@alresalahnet) April 22, 2019