أظهر مقطع فيديو كيف يبدو برج مصرف الراجحي من الداخل، والذي افتتحه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر أمس (الإثنين).
ويوجد في البرج صالة جيم؛ ليتسنى للموظفين ممارسة الرياضة في أوقات الراحة، بالإضافة إلى مسجد كبير ومكاتب فاخرة، وكذلك بهو استقبال ضخم صُمم بطريقة فاخرة، وبدا واضحاً التصميم المبهر الذي صمم به المبنى من الداخل.
ويبلغ ارتفاع البرج 205 أمتار ومكوّن من 37 دوراً ويحيط به 4 أبراج للخدمات، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في العاصمة الرياض؛ حيث يقع بطريق الملك فهد بالقرب من الطريق الدائري الشمالي ومركز الملك عبدالله المالي.
وفق “أخبار 24”.