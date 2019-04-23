بالفيديو.. الوليد بن طلال يسلّم لاعبي نادي المزاحمية مكافآت ربع مليون ريال

استقبل الأمير الوليد بن طلال أمس (الإثنين) بمقر شركة المملكة القابضة، رئيس مجلس إدارة نادي المزاحمية ولاعبي الفريق وأعضاء مجلس الإدارة، وقدم مكافآت للاعبين ولخزينة النادي بلغت ربع مليون ريال.
وجاء دعم الوليد لنادي المزاحمية بالرياض، حسب برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية” من باب دعم الرياضة والرياضيين في المملكة، وتطوير الأندية وتشجيعها لتحتضن أكبر عدد من الشباب، وتطوير مهاراتهم الرياضية.
صاحب السمو الملكي الأمير #الوليد_بن_طلال يستقبل مجلس إدارة ولاعبي نادي “المزاحمية” الرياضي التابع لمنطقة #الرياض ويقدم ربع مليون ريال دعماً للنادي
#كورة_روتانا @Alwaleed_Talal pic.twitter.com/y1wMYlydNq
— برنامج كورة (@korarotana) April 22, 2019
وفق “أخبار 24”.