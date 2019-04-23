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اخبار رياضية > بالفيديو.. الوليد بن طلال يسلّم لاعبي نادي المزاحمية مكافآت ربع مليون ريال
23/04/2019   8:22 ص

بالفيديو.. الوليد بن طلال يسلّم لاعبي نادي المزاحمية مكافآت ربع مليون ريال

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استقبل الأمير الوليد بن طلال أمس (الإثنين) بمقر شركة المملكة القابضة، رئيس مجلس إدارة نادي المزاحمية ولاعبي الفريق وأعضاء مجلس الإدارة، وقدم مكافآت للاعبين ولخزينة النادي بلغت ربع مليون ريال.

وجاء دعم الوليد لنادي المزاحمية بالرياض، حسب برنامج “كورة” على قناة “روتانا خليجية” من باب دعم الرياضة والرياضيين في المملكة، وتطوير الأندية وتشجيعها لتحتضن أكبر عدد من الشباب، وتطوير مهاراتهم الرياضية.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الوليد بن طلال يسلّم لاعبي نادي المزاحمية مكافآت ربع مليون ريال

اخبار رياضية
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