افتتح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، برج مصرف الراجحي، الواقع بطريق الملك فهد شمال العاصمة الرياض، والذي تضمن حفلاً مرئياً عن البرج ومميزاته وخصائصه.
وأعرب الأمير فيصل عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، مؤكداً أن هذا المحفل الرائع ينمّ عن صدق العمل والجودة والأمانة والإخلاص في إنشاء العمل وليس فقط في إنشاء المبنى، وأنه إنجاز نفخر به جميعاً.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي عبدالله بن سليمان الراجحي، شكره لأمير المنطقة على تشريفه حفل الافتتاح، مبيناً أن مسيرة المصرف على مدى ستة عقود شاهدة على عصور التنمية في المملكة.
وأشار الراجحي إلى تطبيق مفهوم بيئة العمل في البرج واستخدام أحدث النظم التقنية وتجاوز الإمكانيات التقليدية إلى شمولية في البيئة وترشيد المياه والكفاءة الوظيفية.
وفق “أخبار 24”.