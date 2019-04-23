السفارة في الفلبين تُطمئن: لم يُصب أي سعوديين في الزلزال

أفادت سفارة المملكة لدى الفلبين أن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا لأي أَذًى جراء الزلزال الذي ضرب عدة مدن في البلاد.
وأكدت أنها السفارة لم تتلق أي بلاغ من قبل المواطنين سوى استفسارات حول الزلزال.
ودعت بالمواطنين المتواجدين في الفلبين لأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة، والتواصل معها في حالة الطوارئ على جوال رقم 00639178946464.
وبلغت قوة الزلزال 6.3 درجات على مقياس ريختر، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مبان إدارية كانت تهتز في حي المال بالعاصمة بسب قوة الزلزال الذي وقع على بعد 60 كيلومترا شمال غربي مانيلا وعلى عمق 40 كيلومترا.وفق “أخبار 24”.